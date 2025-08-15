Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Fogos

Portugal ativa Mecanismo Europeu de Proteção Civil para combate aos incêndios

15 ago, 2025 - 12:04 • Rita Vila Real , Ana Kotowicz

Sobre os meios aéreos europeus, Mário Silvestre disse não conseguir adiantar uma data concreta para a sua chegada, mas acredita que podem chegar ao terreno já este sábado.

A+ / A-

(em atualização)

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil com pedido de apoio de quatro aviões Canadair de combate aos incêndios, anunciou esta sexta-feira o comandante nacional de Proteção Civil, Mário Silvestre, em conferência de imprensa.

Portugal torna-se assim o sétimo país a ativar o mecanismo, disse Mário Silvestre aos jornalistas, durante um briefing na Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Carnaxide. Esta sexta-feira, pela 15h00, primeiro-ministro e Presidente da República deslocam-se à sede da Proteção Civil para se inteirarem da situação.

Estarão também presentes a ministra da Administração Interna e o secretário de Estado da Proteção Civil. Marcelo Rebelo de Sousa deverá falar, no final do ponto de situação, com os jornalistas.

Portugal avançou primeiro para acordo bilaterais

“Somos o sétimo país da Europa a ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil”, afirmou o comandante, esclarecendo que Portugal decidiu recorrer, em primeiro lugar, a “acordos bilaterais” — daí o pedido feito a Marrocos de onde chegaram dois Canadair. Estes meios aéreos, detalhou, vão continuar nos teatros de operações até esta segunda-feira.

Apesar de ter havido hesitação em ativar o mecanismo europeu, as ocorrências de quinta-feira levaram a uma mudança de posição. A “expansão dos incêndios no dia de ontem” e uma “noite extremamente complexa” levaram à decisão de avançar com o pedido de ajuda, disse o comandante.

Sobre os meios aéreos europeus, Mário Silvestre disse não conseguir adiantar uma data concreta para a sua chegada, mas acredita que podem chegar ao terreno já este sábado.

O comandante disse ainda que a área ardida pelos incêndios de Sátão e Trancoso já ultrapassa os 56 mil hectares e que o fogo progrediu cerca de 30 km em apenas três horas numa das suas frentes ativas.

No total, disse ainda o comandante, entre as oito da noite de quinta-feira e as oito da manhã desta sexta-feira, estavam a ser combatidas 36 ocorrências. Assim, encontravam-se no terreno 2.850 operacionais apoiados por 960 veículos terrestres e 32 meios aéreos que operam em seis territórios afetados pelo fogo: Trancoso, Vila Boa, Sátão, Piódão, Trapaços, Cinfães e Lousã.

"Na Europa, nenhum país está sozinho"

Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, está solidária com Portugal. Na sua conta oficial da rede social X, a política maltesa falou em solidariedade.

"Na Europa, nenhum país está sozinho. A palavra solidariedade tem um significado real", escreveu Metsola. "Portugal ativou o Mecanismo de Proteção Civil da UE e estamos ao seu lado na luta contra os incêndios florestais."

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?