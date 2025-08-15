Praia do Ouro em Sesimbra já não está interditada a banhos

A praia do Ouro, em Sesimbra, no distrito de Setúbal, já não está interditada a banhos. A interdição aconteceu esta quinta-feira depois de uma análise ter detetado parâmetros alterados.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Sesimbra adiantava ontem que a interditação foi decretada face à presença na água de valores elevados da bactéria enterococos intestinais e/ou E. coli. Esta sexta-feira, as análises entretanto feitas apresentaram valores aceitáveis e os banhistas já podem ir de novo à água.

Em comunicado, a que a Renascença teve acesso, a autarquia diz que "foi levantada a interdição a banhos da Praia do Ouro, em Sesimbra, após o resultado da segunda análise, feita no dia 14 de agosto, ter mostrado valores compatíveis com a prática balnear".

A bandeira vermelha foi içada às 18h15 de quinta-feira, por indicação do delegado de saúde. Agora, passa a estar novamente utilizável, esta sexta-feira.

Perante o cenário de interdição, o responsável colocou em campo os técnicos da autarquia na área do saneamento. A SIMARSUL - Saneamento da Península de Setúbal, S.A, responsável pela gestão e exploração do sistema multimunicipal de saneamento de águas residuais da península de Setúbal, foi contactada, tendo apurado que foram feitas duas descargas diretas para o mar, sem tratamento, a 1 e a 8 de agosto (duas sextas-feiras).

Francisco Jesus manifestou-se indignado com esta situação, particularmente, por estas "descargas terem sido apenas participadas à APA por email nas segundas-feiras seguintes", nos dias 4 e 11 de agosto.

"Isto é inadmissível. Numa zona balnear serem feitas duas descargas a duas sextas-feiras, que sabemos que podem pôr em causa o risco a qualidade das águas, e serem apenas comunicadas três dias depois, numa segunda-feira, sem haver um telefonema. Isto foi tratado com uma leviandade e com um sentido de irresponsabilidade brutal", disse, na altura, o autarca.

No comunicado desta sexta-feira, a mesma autarquia relembrou que "a Praia do Ouro tem Bandeira Azul, Bandeira Qualidade de Ouro e as suas águas têm tido resultado “Excelente” desde 2011". "Deste modo, só uma descarga direta no mar poderia ter originado um resultado assim", garantem.

"Face à informação prestada ao município pela SIMARSUL, a Câmara Municipal de Sesimbra vai solicitar uma reunião, com caráter de urgência, na próxima segunda-feira, 18 de agosto, com a SIMARSUL, APSS e Docapesca para esclarecer a situação e garantir que situações como as ocorridas não se venham a repetir", é dito.