Seia ativa Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

A Câmara de Seia ativou esta sexta-feira o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil na sequência do incêndio que deflagrou no concelho na madrugada de 10 de agosto.

"O fogo, que se tem propagado de forma exponencial, afeta várias frentes e representa um risco elevado para pessoas e bens, sobretudo nas localidades da União de Freguesias de Vide e Cabeça. A gravidade da situação obrigou já à evacuação de várias aldeias", refere o município numa nota enviada à agência Lusa.

A ativação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil permite centralizar a gestão e coordenação das operações, "garantindo uma resposta mais rápida e eficiente", refere a autarquia serrana.

Entre as medidas imediatas, destacam-se a operacionalização da Sala de Situação Municipal, a monitorização permanente da situação pela Comissão Municipal de Proteção Civil e a mobilização total dos serviços e trabalhadores municipais.

O plano implica ainda a articulação com todos os agentes de proteção civil e entidades colaborantes.

Luciano Ribeiro, presidente do município do distrito da Guarda, já tinha declarado a situação de alerta na quarta-feira, ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil.

No entanto, o agravamento das condições meteorológicas e o crescimento contínuo do incêndio obrigaram a autarquia serrana a reforçar as medidas de resposta.

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil vai vigorar até às 23:59 do dia 20 de agosto, podendo este prazo ser prorrogado, "caso a evolução da situação o justifique", adianta a Câmara de Seia na mesma nota.