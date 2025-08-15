Seis principais fogos combatidos por mais de 2.700 operacionais

Mais de 2.700 operacionais combatiam pelas 00h45 desta sexta-feira os seis principais incêndios em Portugal continental, com os de Arganil (Coimbra), Sátão (Viseu) e Trancoso (Guarda) a concentrarem o maior número de meios. De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam no terreno 2.791 operacionais e 913 meios terrestres nestes seis incêndios. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O fogo de Arganil, onde deflagrou na freguesia do Piódão na madrugada de quarta-feira, alegadamente provocado por uma descarga elétrica da trovoada seca que se fez sentir naquela zona, era o que mantinha pelas 23h15 mais meios no terreno, com 813 operacionais. Este incêndio lavrava na quinta-feira de manhã em Pampilhosa da Serra e estendeu-se aos municípios de Oliveira do Hospital e de Seia, este já no distrito da Guarda.

O fogo em Vila Boa, Ferreira de Aves, no concelho de Sátão, distrito de Viseu, que começou na madrugada de quarta-feira e, no mesmo dia, chegou aos municípios de Sernancelhe, também no distrito de Viseu, e ao de Aguiar da Beira, distrito da Guarda, mantinha pelas 00h45 mais de 750 operacionais no terreno. Já no fogo que deflagrou em Trancoso, distrito da Guarda, estavam empenhados 508 operacionais, num incêndio que alastrou para os concelhos de Fornos de Algodres, Aguiar da Beira, Celorico da Beira e Sernancelhe. Ainda no concelho de Trancoso, um fogo com início na quarta-feira em A-do-Cavalo mobilizava 70 operacionais. O incêndio na serra da Lousã, distrito de Coimbra, que começou na quarta-feira, mobilizava 315 operacionais, depois de durante a tarde ter evoluído "com duas frentes" e obrigado à retirada preventiva de 53 pessoas de várias aldeias.