Sete incêndios por controlar. Sátão e Arganil são os que mais meios concentram nesta altura

Mais de 3.500 operacionais combatem, a esta hora, os 37 incêndios ativos em todo o país. Sete deles mais significativos.

De acordo com a Proteção Civil as chamas continuam por dominar no fogo que começou há dois dias em Arganil e que alastrou a Oliveira do Hospital.

Há mais de 800 operacionais no terreno.

Número semelhante em Sátão, com as chamas a atingirem também os concelhos de Aguiar da Beira, Sernancelhe e Moimenta da Beira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Estão ainda fora do controlo os incêndios da Lousã, com cerca de três centena de bombeiros a tentar travar a progressão do fogo.

Também Trancoso, onde as últimas horas são de combate a um reacendimento das chamas de deflagraram em Freches. No mesmo concelho há agora um incêndio em Moreira de Rei.

Em Ribeira de Nisa, Portalegre há mais de trezentos operacionais a combater um fogo que teve início às duas da tarde desta quinta-feira.