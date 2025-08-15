Von der Leyen diz que apoio que Portugal pediu "está a ser mobilizado"

A presidente da Comissão Europeia disse esta sexta-feira que "a solidariedade não conhece fronteiras" e que "está a ser mobilizado" o apoio de quatro aviões Canadair para auxiliar Portugal no combate aos incêndios florestais.

"A nossa luta contra os incêndios florestais continua. Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil. A solidariedade europeia não conhece fronteiras. O nosso apoio está a ser mobilizado", escreveu Ursula von der Leyen nas redes sociais.

A Comissão Europeia disse esta sexta-feira à Lusa que está a "mobilizar o apoio" que Portugal pediu, no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, para ajudar a combater os incêndios florestais no país.

"Sim, Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, nós estamos a mobilizar o apoio que o país pediu", disse à Lusa a porta-voz do executivo comunitário europeu Eva Hrncirova.

Portugal pediu esta sexta-feira à União Europeia quatro aeronaves Canadair para auxiliar no combate aos incêndios florestais.

Durante uma conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Proteção Civil, em Carnaxide, para dar conta da evolução dos incêndios que assolam o país, o comandante nacional da proteção civil, Mário Silvestre, disse que Portugal será o sétimo país a ativar o mecanismo europeu.

As autoridades optaram inicialmente por recorrer aos acordos bilaterais de cooperação com Espanha e Marrocos, tendo este último país disponibilizado dois Canadair, que ficarão em Portugal até segunda-feira. Os meios espanhóis apoiaram nos combates aos fogos de Castelo de Vide e de Chaves, indicou.