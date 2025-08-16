Menu
  Noticiário das 15h
  • 16 ago, 2025
Área ardida em incêndios quase duplicou em dois dias. Já arderam 139 mil hectares em 2024

16 ago, 2025 - 11:49 • Lusa

A área ardida este ano é também a segunda maior desde 2017. O número de incêndios aumentou 79% face a 2024.

🔴 3.400 bombeiros combatem sete incêndios. Piódão e Sátão continuam os mais preocupantes

Fogos

🔴 3.400 bombeiros combatem sete incêndios. Piódão e Sátão continuam os mais preocupantes

Incêndio de Sátão tem em Trancoso a frente mais in(...)

Os incêndios florestais consumiram até este sábado 139 mil hectares, metade dos quais em apenas dois dias, o que representa 17 vezes mais do que a área ardida no mesmo período do ano passado, segundo dados provisórios do ICNF.

De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), entre 1 de janeiro e 14 de agosto, tinham ardido 74.931 hectares, um número que subiu para 139.091 este sábado.

Estes dados revelam que apenas nos últimos dois dias, arderam 64.160 hectares, 46% do total ardido desde o início do ano.

Quando comparado com o período homólogo, verifica-se que, no mesmo período, a área ardida este ano é cerca de 17 vezes superior aos 7.949 hectares de floresta que arderam entre 1 de janeiro e 15 de agosto de 2024.

A área ardida este ano é também a segunda maior desde 2017, ano que contabilizou um total de 164.249 hectares de área ardida até 15 de agosto.

Incêndios cortam seis estradas nacionais nos distritos de Coimbra e Guarda

País

Incêndios cortam seis estradas nacionais nos distritos de Coimbra e Guarda

Queimadas e queimas de sobrantes de exploração est(...)

O ICNF especifica que desde o início do ano deflagraram 6.229 incêndios, a grande maioria em matos (48%) e povoamentos florestais (40%), e a restante em terrenos agrícolas (12%).

Em relação ao mesmo período do ano passado, o número de incêndios aumentou 79%.

Fazendo o balanço dos últimos dois dias, verifica-se que entre 14 e 16 de agosto foram registados mais 231 incêndios, de 5.998 para 6.229.

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio desde 2 de agosto.

  Noticiário das 15h
  • 16 ago, 2025
