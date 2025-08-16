Área ardida em incêndios quase duplicou em dois dias. Já arderam 139 mil hectares em 2025

Os incêndios florestais consumiram até este sábado 139 mil hectares, metade dos quais em apenas dois dias, o que representa 17 vezes mais do que a área ardida no mesmo período do ano passado, segundo dados provisórios do ICNF.

De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), entre 1 de janeiro e 14 de agosto, tinham ardido 74.931 hectares, um número que subiu para 139.091 este sábado.

Estes dados revelam que apenas nos últimos dois dias, arderam 64.160 hectares, 46% do total ardido desde o início do ano.

Quando comparado com o período homólogo, verifica-se que, no mesmo período, a área ardida este ano é cerca de 17 vezes superior aos 7.949 hectares de floresta que arderam entre 1 de janeiro e 15 de agosto de 2024.

A área ardida este ano é também a segunda maior desde 2017, ano que contabilizou um total de 164.249 hectares de área ardida até 15 de agosto.