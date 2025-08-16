Aviões de combate a incêndios pedidos por Portugal chegam no domingo

16 ago, 2025 - 14:28 • Lusa
A Comissão Europeia indicou este sábado que os dois aviões de combate a incêndios pedidos por Portugal, após a ativação na sexta-feira do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, chegam no domingo.
Segundo a porta-voz da Comissão, dois aviões foram já mobilizados e estão a caminho de Portugal, integrando a frota rescEU.
As aeronaves foram inicialmente destacadas para a Bulgária e agora foram reposicionadas a partir da Suécia, estando a sua chegada prevista para domingo.
A mesma responsável acrescenta que a Comissão Europeia está "a explorar opções adicionais de ajuda" e mantém "contacto constante com as autoridades portuguesas".
No mesmo comunicado, Bruxelas transmitiu "profundo pesar pela morte do antigo autarca que estava a combater os fogos".
Desde o início da época de incêndios, equipas de combate aos incêndios oriundas de outros Estados-membros têm estado a apoiar os bombeiros portugueses.
Entre 1 e 15 de agosto, um contingente de cerca de 20 bombeiros da Letónia esteve posicionado em Trancoso, e a partir deste sábado segue-se uma equipa de Malta, também com cerca de 20 elementos, que ficará destacada em Almeirim, em dois turnos: de 16 a 31 de agosto e de 1 a 15 de setembro, acrescentou a porta-voz.
O apoio europeu inclui ainda a utilização do sistema de satélites Copernicus, já ativado para cartografar as áreas ardidas na região das Beiras e Serra da Estrela, de modo a fornecer às autoridades uma visão mais precisa da evolução dos incêndios.
Numa mensagem publicada na rede social X, a comissária europeia Hadja Lahbib anunciou igualmente o envio de dois aviões para Portugal e dois para Espanha, expressando-se "profundamente entristecida pela perda de uma vida em Portugal".