  • Noticiário das 15h
  • 16 ago, 2025
País

Aviões de combate a incêndios pedidos por Portugal chegam no domingo

16 ago, 2025 - 14:28 • Lusa

Equipa de 20 elementos de Malta vai ficar destacada em Almeirim em dois turnos para prevenção.

🔴 3.400 bombeiros combatem sete incêndios. Piódão e Sátão continuam os mais preocupantes

Fogos

🔴 3.400 bombeiros combatem sete incêndios. Piódão e Sátão continuam os mais preocupantes

Incêndio de Sátão tem em Trancoso a frente mais in(...)

A Comissão Europeia indicou este sábado que os dois aviões de combate a incêndios pedidos por Portugal, após a ativação na sexta-feira do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, chegam no domingo.

Segundo a porta-voz da Comissão, dois aviões foram já mobilizados e estão a caminho de Portugal, integrando a frota rescEU.

As aeronaves foram inicialmente destacadas para a Bulgária e agora foram reposicionadas a partir da Suécia, estando a sua chegada prevista para domingo.

A mesma responsável acrescenta que a Comissão Europeia está "a explorar opções adicionais de ajuda" e mantém "contacto constante com as autoridades portuguesas".

No mesmo comunicado, Bruxelas transmitiu "profundo pesar pela morte do antigo autarca que estava a combater os fogos".

Área ardida em incêndios quase duplicou em dois dias. Já arderam 139 mil hectares em 2024

País

Área ardida em incêndios quase duplicou em dois dias. Já arderam 139 mil hectares em 2024

A área ardida este ano é também a segunda maior de(...)

Desde o início da época de incêndios, equipas de combate aos incêndios oriundas de outros Estados-membros têm estado a apoiar os bombeiros portugueses.

Entre 1 e 15 de agosto, um contingente de cerca de 20 bombeiros da Letónia esteve posicionado em Trancoso, e a partir deste sábado segue-se uma equipa de Malta, também com cerca de 20 elementos, que ficará destacada em Almeirim, em dois turnos: de 16 a 31 de agosto e de 1 a 15 de setembro, acrescentou a porta-voz.

O apoio europeu inclui ainda a utilização do sistema de satélites Copernicus, já ativado para cartografar as áreas ardidas na região das Beiras e Serra da Estrela, de modo a fornecer às autoridades uma visão mais precisa da evolução dos incêndios.

Numa mensagem publicada na rede social X, a comissária europeia Hadja Lahbib anunciou igualmente o envio de dois aviões para Portugal e dois para Espanha, expressando-se "profundamente entristecida pela perda de uma vida em Portugal".

