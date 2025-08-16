Aviões de combate a incêndios pedidos por Portugal chegam no domingo

Incêndio de Sátão tem em Trancoso a frente mais in(...)

A Comissão Europeia indicou este sábado que os dois aviões de combate a incêndios pedidos por Portugal, após a ativação na sexta-feira do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, chegam no domingo.

Segundo a porta-voz da Comissão, dois aviões foram já mobilizados e estão a caminho de Portugal, integrando a frota rescEU.

As aeronaves foram inicialmente destacadas para a Bulgária e agora foram reposicionadas a partir da Suécia, estando a sua chegada prevista para domingo.

A mesma responsável acrescenta que a Comissão Europeia está "a explorar opções adicionais de ajuda" e mantém "contacto constante com as autoridades portuguesas".

No mesmo comunicado, Bruxelas transmitiu "profundo pesar pela morte do antigo autarca que estava a combater os fogos".