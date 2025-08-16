Chamas de Sátão e Trancoso chegam a Foz Coa e mantém três frentes

Os incêndios que deflagraram em Sátão e Trancoso, e se uniram num único fogo, atingiram esta sexta-feira um décimo primeiro município, Vila Nova de Foz Coa, mantendo três frentes ativas, e já arderam habitações em Aguiar da Beira.

"Com a entrada da noite houve alguma acalmia, daquilo que tem sido a intensidade que o incêndio tem gerado durante todo o dia. Mantêm-se três frentes ativas e, algumas zonas dessas frentes, mantêm intensidade e dificuldade em termos de combate", admitiu à agência Lusa pelas 22h15 o segundo comandante regional do Centro, Jody Rato.

Jody Rato especificou que essas dificuldades têm a ver com "os acessos ou mesmo a extensão das frentes", sendo que a estratégia do combate "tem sido privilegiar a proteção das pessoas e bens, como edificado".

"Sempre que possível, e de acordo com a estratégia definida, vamos continuando a combater o incêndio, tentando ao máximo reduzir as zonas ativas para, gradualmente, conseguir dominar o incêndio", acrescentou.

O comandante adiantou ainda que este incêndio, que se juntou nas últimas 24 horas aos fogos vindos de Sátão (distrito de Viseu) e Trancoso (distrito da Guarda), e que se alastrou a outros oito municípios, chegou hoje a um décimo primeiro, a Vila Nova de Foz Coa (Guarda).

"A frente rodou, literalmente, e entrou em Vila Nova de Foz Coa e é nessa zona que o incêndio está mais ativo e é onde vamos privilegiar em termos de combate", reconheceu o comandante.

Ainda assim, "há outras zonas que se mantêm ativas e que também estão a ser combatidas, até pela extensão que este incêndio alcançou".

Jody Rato disse ainda à agência Lusa que "há uma vítima mortal, mas não tem nada a ver com este incêndio, ou seja, não morreu por esse motivo, era um senhor com cerca de 70 anos, que sofria de patologia cardíaca, inclusive já tinha sido operado".

"O senhor foi socorrido pela viatura médica que está ao nosso dispositivo, mas a razão da morte nada teve a ver com o incêndio, foi sim, socorrido pelos meios que estão no teatro de operações. Morreu hoje como podia ter morrido noutro dia", esclareceu Jody Rato.

Relativamente às consequências do incêndio, Jody Rato acrescentou que "há já a confirmação de algumas residências de primeira habitação a lamentar", apesar de reconhecer que "ainda não há uma visão geral" dos prejuízos.

As residências arderam em Aguiar da Beira, distrito da Guarda.

Este incêndio afeta os municípios de Sátão, Sernancelhe, Moimenta da Beira, Penedono e São João da Pesqueira (distrito de Viseu); Aguiar da Beira, Trancoso, Fornos de Algodres, Meda, Celorico da Beira e Vila Nova de Foz Coa (distrito da Guarda).

O incêndio de Vila Boa, freguesia de Ferreira de Aves, em Sátão, distrito de Viseu, teve alerta às 01h03 de quarta-feira e no mesmo dia chegou aos municípios de Sernancelhe, também no distrito de Viseu, e ao de Aguiar da Beira, distrito da Guarda.

Pelas, 23h30, combatiam este incêndio 1.026 operacionais, apoiados por 333 veículos, segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O alerta para o incêndio de Freches, no Município de Trancoso, distrito da Guarda, aconteceu no sábado, dia 09, às 17h21.

Pelas, 23h30, combatiam este incêndio 445 operacionais, apoiados por 149 veículos, segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).