O crime de abandono e mau trato animal está em queda, segundo os dados revelados pela Guarda Nacional Republicana (GNR) este sábado, Dia Internacional do Animal Abandonado.

Se em 2022 se registaram mais de 700 situações de maus tratos e perto de 500 de abandono, este ano — até ao mês de julho — esse número caiu para cerca de metade.

Setúbal, Porto, Braga, Faro e Lisboa são as regiões onde estes crimes são mais praticados, segundo a GNR. Nos últimos três anos, foram detidas 8 pessoas e identificadas 755 suspeitos de crime relacionado com animais.

A maioria dos animais abandonados são "canídeos e felídeos" — cães e gatos —, e "o maior número de abandonos de animais de companhia ocorre durante o principal período de férias, nomeadamente na época do verão".

"Contudo, também se registam alguns casos após a época natalícia, refletindo situações em que os animais foram oferecidos como presentes e, posteriormente, os detentores tomaram consciência dos encargos e responsabilidades inerentes à sua posse, tendo abandonado os mesmos", refere a GNR, referindo ainda que, "na impossibilidade de manter o animal durante ausências prolongadas, existem atualmente alternativas seguras e adequadas, nunca sendo o abandono uma opção aceitável".