Homem de 63 anos morre na praia de Porto de Mós, em Lagos

16 ago, 2025 - 21:23 • Redação
Um homem de 63 anos morreu na tarde deste sábado na praia de Porto de Mós, no concelho de Lagos, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória.
A informação foi confirmada pela Autoridade Marítima Nacional, que adiantou que o alerta foi dado pelas 16h55.
De imediato, foram mobilizados para o local elementos do projecto “SeaWatch”, do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.
Apesar das manobras de reanimação levadas a cabo, o homem acabou por falecer.