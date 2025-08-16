Menu
Homem de 63 anos morre na praia de Porto de Mós, em Lagos

16 ago, 2025 - 21:23 • Redação

Um homem de 63 anos morreu este sábado na praia de Porto de Mós, em Lagos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória. A vítima ainda foi assistida no local, mas não resistiu.

Um homem de 63 anos morreu na tarde deste sábado na praia de Porto de Mós, no concelho de Lagos, após sofrer uma paragem cardiorrespiratória.

A informação foi confirmada pela Autoridade Marítima Nacional, que adiantou que o alerta foi dado pelas 16h55.

De imediato, foram mobilizados para o local elementos do projecto “SeaWatch”, do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.

Apesar das manobras de reanimação levadas a cabo, o homem acabou por falecer.

