Incêndio faz seis mortos em lar de idosos em Mirandela

Seis idosos morreram ao fim da madrugada deste sábado, num incêndio num lar de idosos em Mirandela. As chamas provocaram ainda 25 feridos, de acordo com os bombeiros de Mirandela.

Segundo o presidente da câmara, Vítor Correia, os cerca de 90 utentes estão a ser encaminhados para vários lares. O lar em causa, chamado "Hospitel Lar Bom Samaritano" pertence à Santa Casa da Misericórdia de Mirandela.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Mirandela, Luís Carlos Soares, quando os bombeiros chegaram ao local "já o incêndio tomava o primeiro e segundo andar de todo o edifício", levando a uma "operação muito complexa, de extinção, de evacuação".

Entre os feridos, cinco são graves e 20 são ligeiros. Os ferimentos graves devem-se tanto a queimaduras como à inalação de fumo, e "as vítimas foram evacuadas para os hospitais de Bragança, Macedo [de Cavaleiros] e Mirandela".

Idosos distribuídos entre outros lares da Misericórdia

Quanto aos idosos agora desalojados, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, Adérito Gomes, afirma que "a preocupação neste momento é tirá-las aqui da rua, porque o sol está a abrir e não podem estar aqui muito mais tempo".

"A distribuição neste momento está a ser feita fundamentalmente para os outros lares da Santa Casa, temporariamente, aqui na cidade temos três, e temos mais dois em aldeias relativamente próximas", disse o responsável, que revelou que "o incêndio em si ficou circunscrito ao quarto onde se deu a ignição".

O alerta para as chamas foi dado às 5h49, segundo os dados da Proteção Civil. No terreno estiveram mais de 50 bombeiros, apoiados por 25 viaturas.

O Presidente da República falou de manhã, pelas 10h, com o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, apresentando as mais sentidas condolências "aos familiares das vítimas do trágico incêndio no lar daquela instituição", segundo aponta Presidência em comunicado.

Marcelo Rebelo de Sousa está ainda "a acompanhar a situação relativa aos idosos que ficaram feridos, esperando a sua rápida recuperação, e transmitindo a sua solidariedade e apoio neste momento de luto".

[notícia atualizada às 10h54]

