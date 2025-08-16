Incêndio faz seis mortos em lar de idosos em Mirandela

Seis idosos morreram ao fim da madrugada deste sábado, num incêndio num lar de idosos em Mirandela. As chamas provocaram ainda 25 feridos, de acordo com os bombeiros de Mirandela.

Segundo o presidente da câmara, Vítor Correia, os cerca de 90 utentes estão a ser encaminhados para vários lares, e os feridos encaminhados para as unidades de saúde. O lar em causa, chamado "Hospitel Lar Bom Samaritano" pertence à Santa Casa da Misericórdia de Mirandela.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de Mirandela, Luís Carlos Soares, quando os bombeiros chegaram ao local "já o incêndio tomava o primeiro e segundo andar de todo o edifício", levando a uma "operação muito complexa, de extinção, de evacuação".

Entre os feridos, cinco são graves e 20 são ligeiros. Os ferimentos graves devem-se tanto a queimaduras como à inalação de fumo, e "as vítimas foram evacuadas para os hospitais de Bragança, Macedo [de Cavaleiros] e Mirandela".

O alerta para as chamas foi dado às 5h49, segundo os dados da Proteção Civil. No terreno estiveram mais de 50 bombeiros, apoiados por 25 viaturas.

[notícia atualizada às 8h50]

