  • Noticiário das 15h
  • 16 ago, 2025
País

Incêndios cortam seis estradas nacionais nos distritos de Coimbra e Guarda

16 ago, 2025 - 11:25 • Lusa

Queimadas e queimas de sobrantes de exploração estão proibidas durante a situação de alerta, assim como o acesso, circulação e permanência no interior de espaços florestais, caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias nesses espaços.

🔴 3.400 bombeiros combatem sete incêndios. Piódão e Sátão continuam os mais preocupantes

Fogos

🔴 3.400 bombeiros combatem sete incêndios. Piódão e Sátão continuam os mais preocupantes

Incêndio de Sátão tem em Trancoso a frente mais in(...)

Os incêndios que continuam a afetar a região Centro do país obrigaram, este sábado, ao corte de seis estradas nacionais, nos dois sentidos, nos distritos de Coimbra e Guarda.

De acordo com a GNR, às 11h deste sábado estavam cortadas, no distrito de Coimbra, a EN 230, entre Quinta da Tapada e Parede; EN236, entre a vila da Lousã e a localidade de Pêra; e a EN342, entre as localidades de Reta do Sol e Mata do Sobral.

Já no distrito da Guarda, a circulação está interdita na EN102, entre as localidades de Marialva e Longroiva; EN221, entre as localidades de Gouveias e Pinhel; e EN226, nas proximidades das localidades de Ponte Abade, Rio de Mel e Peroferreiro.

A GNR sublinha que tem levado a cabo "patrulhamento apeado, patrulhamento a cavalo, patrulhamento ciclo, patrulhamento por elementos da investigação criminal e vigilância e monitorização através de drones, que podem atuar na deteção rápida de focos de incêndio e na identificação de suspeitos da prática de crimes de incêndio".

Risco máximo de incêndio em mais de 100 concelhos do Norte, Centro e Algarve

País

Risco máximo de incêndio em mais de 100 concelhos do Norte, Centro e Algarve

Em risco muito elevado estão cerca de 50 município(...)

A Guarda Nacional Republicana aponta ainda que as queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal, e estão proibidas durante a situação de alerta, assim como os trabalhos rurais com recurso a máquinas.

Também o acesso, circulação e permanência no interior de espaços florestais, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais e outras vias que os atravessem, está proibido, assim como a utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, independentemente da sua forma de combustão.

