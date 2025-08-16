Incêndios cortam seis estradas nacionais nos distritos de Coimbra e Guarda

Os incêndios que continuam a afetar a região Centro do país obrigaram, este sábado, ao corte de seis estradas nacionais, nos dois sentidos, nos distritos de Coimbra e Guarda.

De acordo com a GNR, às 11h deste sábado estavam cortadas, no distrito de Coimbra, a EN 230, entre Quinta da Tapada e Parede; EN236, entre a vila da Lousã e a localidade de Pêra; e a EN342, entre as localidades de Reta do Sol e Mata do Sobral.

Já no distrito da Guarda, a circulação está interdita na EN102, entre as localidades de Marialva e Longroiva; EN221, entre as localidades de Gouveias e Pinhel; e EN226, nas proximidades das localidades de Ponte Abade, Rio de Mel e Peroferreiro.

A GNR sublinha que tem levado a cabo "patrulhamento apeado, patrulhamento a cavalo, patrulhamento ciclo, patrulhamento por elementos da investigação criminal e vigilância e monitorização através de drones, que podem atuar na deteção rápida de focos de incêndio e na identificação de suspeitos da prática de crimes de incêndio".