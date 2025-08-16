IP fecha passagem de nível no Algarve depois de segundo acidente num ano

A Infraestruturas de Portugal (IP) encerrou uma passagem de nível no Poço Barreto, entre Alcantarilha e Silves, no Algarve, local onde se registaram dois acidentes no espaço de cerca de um ano.

Em comunicado, a IP adianta que a supressão da passagem de nível esta sexta-feira se deve "ao planeamento previsto" na eletrificação da Linha do Algarve, estando planeado o encerramento de mais passagens de nível na região.

O atravessamento de veículos vai poder fazer-se noutra passagem de nível próxima, automatizada, ao contrário da que foi agora encerrada, que dispunha apenas de sinalização passiva, numa operação realizada em articulação com a Câmara de Silves.

Na passada quarta-feira, um abalroamento ferroviário a uma viatura ligeira nesta passagem de nível resultou em dois feridos e, em julho do ano passado, um outro abalroamento no mesmo local tinha causado seis feridos, dois dos quais graves.

"A IP, em articulação com a Câmara de Silves, definiu um conjunto de intervenções de beneficiação, tanto por parte da IP como da autarquia, na passagem de nível colateral, automatizada, situada ao quilómetro 311,252 da Linha do Algarve, sobre a qual irá ser rebatido o tráfego rodoviário que utilizava a PN agora encerrada", lê-se num comunicado da empresa.

A ocorrência destes dois acidentes "reforça a pertinência" do encerramento desta passagem de nível, situada no quilómetro 312,851 da Linha do Algarve, refere a IP, garantindo "uma alternativa de mobilidade adequada para as populações".