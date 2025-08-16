Mirandela decreta três dias de luto pela morte de seis idosos em incêndio num lar

16 ago, 2025 - 13:59 • Lusa
A Câmara Municipal de Mirandela decretou três dias de luto na sequência d incêndio num lar do concelho que provocou seis mortos e 25 feridos. .
Em comunicado, a autarquia considera que devido à "gravidade" e "dimensão" da situação foram decretados "três dias de luto municipal, cancelados eventos de organização direta e partilhada pela autarquia", manifestando "profundo pesar pelos trágicos acontecimentos".
O município disse ainda estar a "assegurar todo o apoio possível aos familiares das vítimas", com a instalação de "um centro de apoio psicológico e de informação" no pavilhão INATEL de Mirandela. .
Seis pessoas morreram e 25 ficaram feridas num incêndio que deflagrou, por volta das cinco horas da madrugada, num quarto do lar Bom Samaritano, da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela.