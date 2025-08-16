Menu
O que sabemos sobre o incêndio no lar em Mirandela?

16 ago, 2025 - 19:01 • Fábio Monteiro

Seis idosos morreram e 25 ficaram feridos, cinco em estado grave, na sequência de um incêndio que deflagrou de madrugada num lar da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela. As autoridades investigam as causas do fogo, que terá começado com um curto-circuito num colchão antiescaras. O alarme de fumo não disparou. O primeiro-ministro e o Presidente da República já reagiram à tragédia.

A+ / A-

O que aconteceu em Mirandela?

Um incêndio deflagrou na madrugada deste sábado, 16 de agosto, no lar “Hospitel Lar Bom Samaritano”, da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela. O alerta foi dado às 5h49.

Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já tinham tomado o primeiro e segundo andar do edifício, obrigando a uma operação complexa de extinção e evacuação.

Quantas vítimas mortais e feridos resultaram do incêndio?

Seis idosos morreram e 25 pessoas ficaram feridas. Destas, cinco estão em estado grave, com ferimentos resultantes de queimaduras e inalação de fumo. Os feridos foram transportados para os hospitais de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela.

O que causou o incêndio no lar da Misericórdia?

Segundo o provedor da instituição, Adérito Gomes, o incêndio teve origem num curto-circuito num colchão antiescaras. As câmaras de vigilância mostram que as funcionárias fizeram uma ronda cerca de 10 minutos antes de se notar fumo a sair do quarto onde estavam três das vítimas mortais.

O alarme de fumo não disparou. Há relatos de testemunhas que também não ouviram qualquer alarme. Uma delas tentou utilizar os extintores do lar, mas afirmou que apenas um funcionou.

A Polícia Judiciária está a investigar?

Sim. A investigação do caso foi entregue à Polícia Judiciária e ao Ministério Público, dado o número de vítimas mortais e feridos.

Como reagiu o Governo ao sucedido?

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, manifestou “consternação” perante a tragédia, deixou condolências às famílias das vítimas e agradeceu o trabalho dos operacionais envolvidos, sublinhando que ajudaram a evitar consequências ainda mais graves.

E o que disse o Presidente da República?

Marcelo Rebelo de Sousa falou com o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela e apresentou as suas condolências às famílias das vítimas.

Num comunicado da Presidência, transmitiu ainda solidariedade com todos os envolvidos e expressou votos de rápida recuperação para os feridos.

Para onde foram os idosos do lar?

Os cerca de 90 utentes do lar foram redistribuídos por outras unidades da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela. De forma temporária, estão a ser acolhidos em três lares na cidade e dois em aldeias próximas.

