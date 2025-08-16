O que sabemos sobre o incêndio no lar em Mirandela?

O que aconteceu em Mirandela?

Um incêndio deflagrou na madrugada deste sábado, 16 de agosto, no lar “Hospitel Lar Bom Samaritano”, da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela. O alerta foi dado às 5h49.

Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já tinham tomado o primeiro e segundo andar do edifício, obrigando a uma operação complexa de extinção e evacuação.

Quantas vítimas mortais e feridos resultaram do incêndio?

Seis idosos morreram e 25 pessoas ficaram feridas. Destas, cinco estão em estado grave, com ferimentos resultantes de queimaduras e inalação de fumo. Os feridos foram transportados para os hospitais de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela.

O que causou o incêndio no lar da Misericórdia?

Segundo o provedor da instituição, Adérito Gomes, o incêndio teve origem num curto-circuito num colchão antiescaras. As câmaras de vigilância mostram que as funcionárias fizeram uma ronda cerca de 10 minutos antes de se notar fumo a sair do quarto onde estavam três das vítimas mortais.

O alarme de fumo não disparou. Há relatos de testemunhas que também não ouviram qualquer alarme. Uma delas tentou utilizar os extintores do lar, mas afirmou que apenas um funcionou.