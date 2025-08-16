Menu
Oito mil clientes sem luz por causa dos incêndios

16 ago, 2025 - 00:48 • Lusa

Cerca de oito mil clientes estavam esta noite sem eletricidade em diversos concelhos do Norte e Centro de Portugal continental.

A+ / A-

Cerca de oito mil clientes estavam esta sexta-feira, pelas 22h00, sem eletricidade em diversos concelhos do Norte e Centro de Portugal continental atingidos pelos incêndios rurais, informou à Lusa fonte oficial da distribuidora E-Redes.

Segundo a fonte, os concelhos mais afetados hoje por avarias elétricas causadas pelos fogos foram Mêda, Vila Flor, Sernancelhe, Penedono, Moimenta da Beira, Arganil, Oliveira do Hospital, Pinhel, Torre de Moncorvo, Trancoso, Lousã, Góis, Pampilhosa da Serra, Mogadouro e Freixo de Espada à Cinta.

Durante o dia, o número de clientes afetados pelas avarias chegou a atingir os 20 mil, mas à noite, pelas 22h00, a situação encontrava-se "em processo de normalização, com cerca de oito mil clientes ainda sem fornecimento de energia nos locais referidos", indicou a E-Redes, acrescentando que "tem no terreno" cerca de 150 trabalhadores que, "em estreita colaboração" com a Proteção Civil, "estão a intervir para repor o fornecimento de energia elétrica sempre que as condições o permitem".

A E-Redes salientou que o encerramento de algumas estradas "tem dificultado o acesso das equipas a determinadas zonas", criando obstáculos à resolução de algumas avarias.

A mesma fonte adiantou que as equipas da E-Redes e parceiros continuarão no terreno "para avaliar os danos, nas zonas ardidas, e repor a rede quando for possível fazê-lo em condições de segurança".

