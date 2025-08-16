PJ detém dois suspeitos de atear fogos florestais no distrito da Guarda

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na passada sexta-feira, dois suspeitos de atear fogos florestais em Seia e Pinhel, duas cidades do distrito da Guarda, foi hoje revelado.

De acordo com a PJ, no caso de Seia, foi detido um homem de 19 anos suspeito de atear um incêndio naquele concelho "com recurso a chama direta, sem motivo evidente, pondo em risco floresta e habitações em plena Serra da Estrela".

O jovem já foi investigado no passado pelo mesmo tipo de crimes.

No caso de um incêndio que deflagrou na sexta-feira em Pinhel, foi detida uma mulher de 32 anos suspeita da sua autoria.

"A suspeita vive em conflitualidade com os vizinhos e terá ateado o incêndio com recurso a chama direta, utilizando um isqueiro, para os assustar, colocando em risco a própria povoação onde reside", informou a PJ.

Os dois suspeitos vão ser presentes ao Ministério Público da Guarda para primeiro interrogatório judicial.