Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 16 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

País

PJ investiga incêndio em lar de Mirandela que provocou seis mortes

16 ago, 2025 - 12:02 • Lusa

O incêndio aconteceu depois das 5h00 e além de ter levado à morte de seis idosos, também provocou 25 feridos, cinco dos quais em estado grave.

A+ / A-

A Polícia Judiciária está a investigar o incêndio que ocorreu na madrugada deste sábado num lar da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, e provocou a morte de seis utentes.

Segundo o Comando Distrital da PSP de Bragança, a corporação tomou conta da ocorrência quando chegou ao local, mas, uma vez que houve mortes e feridos, o caso foi encaminhado para a PJ e para o Ministério Público.

Incêndio faz seis mortos em lar de idosos em Mirandela

País

Incêndio faz seis mortos em lar de idosos em Mirandela

Há cinco feridos graves e 20 ligeiros. Utentes do (...)

A Polícia Judiciária está já no lar a recolher provas.

O incêndio aconteceu depois das 5h00 e além de ter levado à morte de seis idosos, também provocou 25 feridos, cinco dos quais em estado grave.

Os utentes sem quaisquer ferimentos estão a ser alojados em outros lares da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 16 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?