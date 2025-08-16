PJ investiga incêndio em lar de Mirandela que provocou seis mortes

16 ago, 2025 - 12:02 • Lusa
A Polícia Judiciária está a investigar o incêndio que ocorreu na madrugada deste sábado num lar da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, e provocou a morte de seis utentes.
Segundo o Comando Distrital da PSP de Bragança, a corporação tomou conta da ocorrência quando chegou ao local, mas, uma vez que houve mortes e feridos, o caso foi encaminhado para a PJ e para o Ministério Público.
Há cinco feridos graves e 20 ligeiros. Utentes do (...)
A Polícia Judiciária está já no lar a recolher provas.
O incêndio aconteceu depois das 5h00 e além de ter levado à morte de seis idosos, também provocou 25 feridos, cinco dos quais em estado grave.
Os utentes sem quaisquer ferimentos estão a ser alojados em outros lares da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela.