Risco máximo de incêndio em mais de 100 concelhos do Norte, Centro e Algarve

Sob risco elevado encontram-se perto de cem municípios, abrangendo a maioria do Alentejo, e vários concelhos dos distritos de Faro, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo .

Em risco muito elevado estão cerca de 50 municípios nos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro e Porto .

Também em risco máximo estão dezenas de outros municípios dos distritos Viana do Castelo, Braga, Porto, Coimbra, Santarém, Portalegre e Faro .

De acordo com o IPMA, estão sob risco máximo de incêndio todos os concelhos dos distritos de Bragança e Guarda e a maioria dos de Viseu, Vila Real e Castelo Branco .

Mais de uma centena de concelhos do interior Norte e Centro do país e sete municípios do Algarve estão este sábado em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, estão ainda em risco moderado à volta de 30 municípios, dos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Leiria, Coimbra Aveiro e Braga.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo este último emitido quando as condições meteorológicas, como calor extremo e baixa humidade, aumentam significativamente o perigo de ignição e propagação de incêndios.

Portugal está em situação de alerta devido ao risco de incêndio rural desde 02 de agosto e este ano já arderam 63.247 hectares de espaços florestais, metade dos quais nas últimas três semanas, e deflagraram 5.963 incêndios, sendo a maioria nas regiões do Norte e Centro.

O IPMA colocou ainda sob aviso laranja devido à "persistência de valores muito elevados da temperatura máxima" os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro.

Quanto à previsão para este sábado, o IPMA aponta para uma pequena descida da temperatura mínima, mas subida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro e na região Sul. O vento em geral vai soprar fraco do quadrante oeste, sendo fraco a moderado (até 30 km/h) de noroeste na faixa costeira ocidental e do quadrante sul nas terras altas, sendo por vezes forte (até 40 km/h) de sueste nas serras algarvias até ao meio da manhã.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 14º (graus Celsius), em Viana do Castelo, e os 24º (Portalegre) e as máximas entre os 24º (Viana do Castelo, Porto e Aveiro) e os 41º (Évora e Beja).