  • 16 ago, 2025
Violência doméstica: PSP detém homem em Leiria por maltratar os pais

16 ago, 2025 - 19:47 • Lusa

O homem, que já tem antecedentes criminais de violência doméstica contra os pais e a ex-companheira, foi hoje presente à autoridade judiciária e ficou em prisão preventiva.

A PSP deteve na quinta-feira um homem de 55 anos, em Leiria, pelo crime de violência doméstica contra os seus pais, revelou este sábado aquela força policial.

O agressor foi detido após uma equipa da PSP se ter deslocado à sua residência, o ter encontrado embriagado e ter ouvido relatos de agressões dos seus progenitores, de 78 e 79 anos.

Segundo o Comando Distrital de Leiria da PSP, o pai relatou ter sido agredido "com murros na cabeça e ameaçado pelo filho de que usaria um machado para o continuar a agredir", e a mãe disse ter sido obrigada a fugir para a rua, onde foi perseguida pelo filho.

"Perante este cenário, foi-lhe dada voz de detenção e conduzido à referida esquadra, onde, após ter recolhido à sala de detenção, continuou com o comportamento agressivo, desferindo continuamente pontapés na porta, injuriando e ameaçando os polícias de serviço, ao mesmo tempo que danificava o autoclismo e partia a vidraça da porta da referida sala", informou a PSP em comunicado.

O homem, que já tem antecedentes criminais de violência doméstica contra os pais e a ex-companheira, foi hoje presente à autoridade judiciária e ficou em prisão preventiva.

