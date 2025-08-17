Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 17 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

País

20 idosos afetados pelo incêndio do lar de Mirandela já tiveram alta hospitalar

17 ago, 2025 - 11:00 • Lusa

Um curto-circuito num colchão anti-escaras, elétrico, terá sido o causador de um incêndio que no sábado matou seis idosos, três carbonizados e outros três por inalação de fumo.

A+ / A-

Dos 25 feridos no incêndio que deflagrou num lar da Misericórdia de Mirandela na madrugada de sábado, 20 já tiveram alta hospitalar, disse hoje à Lusa o provedor da instituição.

Adérito Gomes avançou à Lusa que os utentes hospitalizados em Macedo de Cavaleiros já tiveram alta.

No entanto, dos cinco idosos que inspiravam mais cuidados e foram considerados como feridos graves, um continua nos cuidados intensivos do hospital de Bragança e quatro no hospital de Mirandela.

O que sabemos sobre o incêndio no lar em Mirandela?

O que sabemos sobre o incêndio no lar em Mirandela?

Seis idosos morreram e 25 ficaram feridos, cinco e(...)

O responsável pela Santa Casa da Misericórdia de Mirandela garantiu que os feridos não sofreram qualquer queimadura, mas estão internados devido à inalação do fumo. Adérito Gomes acredita que os quatro utentes internados em Mirandela terão alta em "um ou dois dias".

Um curto-circuito num colchão anti-escaras, elétrico, terá sido o causador de um incêndio que no sábado matou seis idosos, três carbonizados e outros três por inalação de fumo, no lar Bom Samaritano, da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela. O fogo fez 25 feridos, dos quais cinco em estado grave.

O alerta foi dado pelas três funcionárias que estavam ao serviço. Segundo as câmaras de vídeovigilância, as colaboradoras tinham feito a ronda "10 minutos antes" de o fogo deflagrar, afirmou no sábado o provedor à agência Lusa. Sabe-se também que o alarme de fumo não disparou.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 17 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?