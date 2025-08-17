20 idosos afetados pelo incêndio do lar de Mirandela já tiveram alta hospitalar

No entanto, dos cinco idosos que inspiravam mais cuidados e foram considerados como feridos graves, um continua nos cuidados intensivos do hospital de Bragança e quatro no hospital de Mirandela.

Adérito Gomes avançou à Lusa que os utentes hospitalizados em Macedo de Cavaleiros já tiveram alta.

Dos 25 feridos no incêndio que deflagrou num lar da Misericórdia de Mirandela na madrugada de sábado, 20 já tiveram alta hospitalar, disse hoje à Lusa o provedor da instituição.

O responsável pela Santa Casa da Misericórdia de Mirandela garantiu que os feridos não sofreram qualquer queimadura, mas estão internados devido à inalação do fumo. Adérito Gomes acredita que os quatro utentes internados em Mirandela terão alta em "um ou dois dias".

Um curto-circuito num colchão anti-escaras, elétrico, terá sido o causador de um incêndio que no sábado matou seis idosos, três carbonizados e outros três por inalação de fumo, no lar Bom Samaritano, da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela. O fogo fez 25 feridos, dos quais cinco em estado grave.

O alerta foi dado pelas três funcionárias que estavam ao serviço. Segundo as câmaras de vídeovigilância, as colaboradoras tinham feito a ronda "10 minutos antes" de o fogo deflagrar, afirmou no sábado o provedor à agência Lusa. Sabe-se também que o alarme de fumo não disparou.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso.