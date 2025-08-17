Bombeiro morre e quatro ficam feridos em incêndio no Fundão

Um bombeiro do Corpo de Bombeiros da Covilhã morreu este domingo, na sequência de um acidente de viação ocorrido pelas 19h10, quando se deslocava para o combate a um incêndio florestal na localidade de Quinta do Campo, no concelho do Fundão.

Além da vítima mortal, o acidente provocou ainda quatro feridos, todos bombeiros.

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) já lamentou o ocorrido, apresentando condolências à família da vítima, aos colegas e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Covilhã.

“A ANEPC apresenta as mais sentidas condolências à família, amigos e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Covilhã, expressando igualmente votos de rápida e plena recuperação aos bombeiros que ficaram feridos neste mesmo acidente”, lê-se no comunicado.

Numa mensagem publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a tragédia e manifestou solidariedade para com os bombeiros envolvidos.

“O Presidente da República acaba de saber da trágica morte de um bombeiro da Corporação da Covilhã, em acidente de viação, ocorrido em pleno serviço à comunidade no quadro do combate aos incêndios, onde ficaram também seriamente feridos dois outros camaradas seus”, lê-se.

Marcelo Rebelo de Sousa já transmitiu o seu “profundo pesar solidário” ao Comandante da Corporação dos Bombeiros da Covilhã e ao Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, “pedindo-lhes que o fizessem chegar à família enlutada e às famílias que vivem a angústia do estado de saúde dos bombeiros feridos”.