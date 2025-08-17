Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 17 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Bombeiro morre e quatro ficam feridos em incêndio no Fundão

17 ago, 2025 - 20:19 • Fábio Monteiro

Um bombeiro morreu e quatro ficaram feridos, este domingo, num acidente de viação enquanto se dirigiam para um incêndio na localidade de Quinta do Campo, no concelho do Fundão.

A+ / A-

Um bombeiro do Corpo de Bombeiros da Covilhã morreu este domingo, na sequência de um acidente de viação ocorrido pelas 19h10, quando se deslocava para o combate a um incêndio florestal na localidade de Quinta do Campo, no concelho do Fundão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Além da vítima mortal, o acidente provocou ainda quatro feridos, todos bombeiros.

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) já lamentou o ocorrido, apresentando condolências à família da vítima, aos colegas e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Covilhã.

“A ANEPC apresenta as mais sentidas condolências à família, amigos e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Covilhã, expressando igualmente votos de rápida e plena recuperação aos bombeiros que ficaram feridos neste mesmo acidente”, lê-se no comunicado.

Numa mensagem publicada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a tragédia e manifestou solidariedade para com os bombeiros envolvidos.

“O Presidente da República acaba de saber da trágica morte de um bombeiro da Corporação da Covilhã, em acidente de viação, ocorrido em pleno serviço à comunidade no quadro do combate aos incêndios, onde ficaram também seriamente feridos dois outros camaradas seus”, lê-se.

Marcelo Rebelo de Sousa já transmitiu o seu “profundo pesar solidário” ao Comandante da Corporação dos Bombeiros da Covilhã e ao Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, “pedindo-lhes que o fizessem chegar à família enlutada e às famílias que vivem a angústia do estado de saúde dos bombeiros feridos”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 17 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no Algarve

Sete menores entre 38 migrantes que desembarcaram no A(...)

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Afinal, porque é que as ondas de calor estão a piorar?

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e nacional)

Jorge Costa. Como se construiu uma lenda portista (e n(...)

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?