Caramulo Sprint adia para outubro prova de automobilismo devido aos incêndios

O Caramulo Sprint, uma prova de ciclismo agendada para o próximo fim de semana, foi adiado para outubro devido aos incêndios, devido a ser uma prova de montanha.

"Considerando o estado de alerta de risco de incêndio em que o país se tem mantido nas últimas semanas e que a prova se desenvolve numa área de floresta, foi entendimento unânime das diversas entidades e organismos que neste momento não é passível garantir a reunião de todos os meios de segurança e prevenção necessários para a realização do evento em 23 e 24 de agosto", anunciou.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a organização diz que, desta forma, "não resta alternativa senão adiar o Caramulo Sprint 2025 para o próximo mês de outubro, em data a confirmar".

"Ainda que uma decisão destas, numa data já tão próxima da prova acarrete diversos constrangimentos à organização, de forma alguma podemos colocar em risco a segurança das pessoas e da nossa floresta, que tão fustigada tem sido neste verão", justificou.

A Caramulo Sprint iria decorrer no próximo fim de semana, na sua primeira edição, que é candidata ao Campeonato de Portugal de Montanha, disse à agência Lusa um dos responsáveis, Nuno Pinto.

A prova irá decorrer na serra do Caramulo, concelho de Tondela, distrito de Viseu.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro, num contexto de temperaturas elevadas que motivou a declaração de situação de alerta, em vigor até domingo.

Os fogos provocaram um morto e vários feridos, na maioria sem gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.