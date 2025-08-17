Idoso suspeito de pôr fogo "nas costas" de bombeiros na Mêda detido pela PJ

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 74 anos, "em flagrante delito", por suspeitas da prática do crime de incêndio florestal na cidade da Mêda, no distrito da Guarda, após uma denúncia.

O suspeito foi detido no sábado por inspetores do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda, na sequência de uma comunicação, sob anonimato, de um cidadão afetado, adianta a PJ num comunicado enviado à agência Lusa.

"Foi possível apurar que o suspeito terá ateado o incêndio com recurso a chama direta, num espaço de floresta, nas proximidades de uma exploração agropecuária, sem motivo evidente", é referido.

A situação colocou em risco bombeiros e populares, que, "a poucos metros de distância combatiam um incêndio preexistente, num dia fortemente marcado por incêndios florestais no mesmo distrito".