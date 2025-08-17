Menu
Idoso suspeito de pôr fogo "nas costas" de bombeiros na Mêda detido pela PJ

17 ago, 2025 - 11:34 • Lusa

O suspeito "terá ateado o incêndio com recurso a chama direta, num espaço de floresta" e nas costas de bombeiros que "a poucos metros de distância combatiam um incêndio preexistente".

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 74 anos, "em flagrante delito", por suspeitas da prática do crime de incêndio florestal na cidade da Mêda, no distrito da Guarda, após uma denúncia.

O suspeito foi detido no sábado por inspetores do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda, na sequência de uma comunicação, sob anonimato, de um cidadão afetado, adianta a PJ num comunicado enviado à agência Lusa.

"Foi possível apurar que o suspeito terá ateado o incêndio com recurso a chama direta, num espaço de floresta, nas proximidades de uma exploração agropecuária, sem motivo evidente", é referido.

A situação colocou em risco bombeiros e populares, que, "a poucos metros de distância combatiam um incêndio preexistente, num dia fortemente marcado por incêndios florestais no mesmo distrito".

"Estamos sozinhos". Autarca da Mêda a braços com problemas de comunicação

País

“Estamos sozinhos”. Autarca da Mêda a braços com problemas de comunicação

João Mourato diz que no concelho não se consegue v(...)

"O incêndio, colocado nas costas daqueles que procediam ao combate da primeira frente do fogo, não assumiu maiores proporções em virtude da pronta intervenção dos bombeiros", adianta a PJ.

O detido tem antecedentes criminais por outro tipo de crimes e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público da Guarda.

É o terceiro suspeito do crime de incêndio florestal detido desde sexta-feira no distrito da Guarda.

Na sexta-feira foram detidos um jovem de 19 anos, em Seia, e uma mulher de 32 anos, em Pinhel. Presentes ao Tribunal da Guarda, no sábado, ambos ficaram em prisão preventiva.

Saiba Mais
