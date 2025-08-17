Incêndios. Bombeiro morre após acidente em missão no Fundão

O Presidente da República lamentou a tragédia e manifestou solidariedade para com os bombeiros envolvidos. “O Presidente da República acaba de saber da trágica morte de um bombeiro da Corporação da Covilhã, em acidente de viação, ocorrido em pleno serviço à comunidade no quadro do combate aos incêndios, onde ficaram também seriamente feridos dois outros camaradas seus”, pode ler-se numa nota no site da Presidência.

O acidente provocou ainda quatro feridos, também bombeiros, que estão a ser assistidos pelas equipas de emergência no local. Segundo a Presidência da República, dois dos operacionais feridos ficaram “seriamente feridos”.

Um bombeiro do Corpo de Bombeiros da Covilhã morreu este domingo, na sequência de um acidente de viação ocorrido pelas 19h10, quando se deslocava para o combate a um incêndio florestal na localidade de Quinta do Campo, no concelho do Fundão.

Marcelo Rebelo de Sousa já transmitiu o seu “profundo pesar solidário” ao Comandante da Corporação dos Bombeiros da Covilhã e ao Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, “pedindo-lhes que o fizessem chegar à família enlutada e às famílias que vivem a angústia do estado de saúde dos bombeiros feridos”.

Também a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) lamentou o ocorrido, apresentando condolências à família da vítima e votos de recuperação aos feridos.

“Nunca será demais sublinhar o empenho, o altruísmo e o profissionalismo com que, diariamente, milhares de bombeiros em todo o país se dedicam, com coragem e entrega, à defesa das populações e da floresta contra os incêndios”, refere a autoridade em nota oficial.

[Notícia atualizada às 22h25: Ao contrário do que foi inicialmente avançado por fonte oficial da Liga dos Bombeiros Portugueses à agência Lusa, a Renascença apurou junto de fontes locais e operacionais no terreno que não se confirma, para já, a morte de um segundo bombeiro na sequência do acidente ocorrido este domingo, no concelho da Covilhã.]

