  • Noticiário das 7h
  • 18 ago, 2025
Incêndios. Câmara da Covilhã apela a confinamento em cinco freguesias

17 ago, 2025 - 23:33 • Redação

Frentes de fogo ativas no concelho da Covilhã levaram a autarquia a apelar ao confinamento da população em cinco freguesias. Circulação nas estradas também está desaconselhada.

A Câmara Municipal da Covilhã apelou este domingo à população de cinco freguesias do concelho para que se mantenha em confinamento e procure locais seguros, face à gravidade dos incêndios que lavram na região.

Em causa estão as localidades de Aldeia de São Francisco de Assis, São Jorge da Beira, Sobral de São Miguel, Unhais da Serra e Cortes do Meio.

A recomendação surge numa altura em que os operacionais no terreno continuam a combater vários focos de incêndio, num cenário de elevada complexidade e risco.

