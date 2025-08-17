Incêndios. Câmara da Covilhã apela a confinamento em cinco freguesias

17 ago, 2025 - 23:33 • Redação
A Câmara Municipal da Covilhã apelou este domingo à população de cinco freguesias do concelho para que se mantenha em confinamento e procure locais seguros, face à gravidade dos incêndios que lavram na região.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
Em causa estão as localidades de Aldeia de São Francisco de Assis, São Jorge da Beira, Sobral de São Miguel, Unhais da Serra e Cortes do Meio.
A recomendação surge numa altura em que os operacionais no terreno continuam a combater vários focos de incêndio, num cenário de elevada complexidade e risco.