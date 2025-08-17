Proteção Civil admite "falhas pontuais" no SIRESP nos últimos dias

A Proteção Civil admitiu, este domingo, que teve ao longo dos incêndios dos últimos dias "alguns reportes de falhas pontuais" no sistema SIRESP, a rede de comunicações do Estado para comando e coordenação de comunicações em situações de emergência, mas sublinhou que neste momento não há anomalias. No ponto de situação às 14h havia nove incêndios entre os "mais preocupantes" para as autoridades, que apontam para uma mudança do vento durante a tarde como potencial fonte de problemas.

"Tivemos alguns reportes de falhas pontuais da comunicação SIRESP, foram reportadas à SIRESP de imediato, portanto a SIRESP tem feito todas as diligências para conseguir debelar a situação, e portanto à data de hoje não temos reportes de situações de anomalia na rede SIRESP", afirmou o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre.

SIRESP é o acrónimo para Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal, a rede utilizada pelo Estado para o comando, controlo e coordenação de comunicações em todas as situações de emergência e segurança. O sistema foi pensado durante os governos de António Guterres, adjudicado durante o governo de Pedro Santana Lopes e refeito por António Costa no governo de José Sócrates. Entrou em operação em 2013.

O comandante explicou ainda que o fumo tem "causado problemas significativos" na utilização dos meios aéreos, devido a um "aprisionamento do fumo nas camadas mais inferiores da atmosfera".