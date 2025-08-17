Um morto e quatro feridos em despiste na Quinta do Anjo em Palmela

Um homem, de 36 anos, morreu e quatro jovens ficaram feridos no despiste do automóvel em que seguiam, na madrugada deste domingo, na Quinta do Anjo, concelho de Palmela, distrito de Setúbal, revelaram GNR e Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal explicou à agência Lusa que o despiste do veículo ligeiro de passageiros aconteceu na Estrada Municipal 1029 (EM1029), na Quinta do Anjo, freguesia do concelho de Palmela, tendo o alerta sido dado às 5h04.

A mesma fonte indicou que o acidente provocou uma vítima, transportada para os serviços de medicina legal do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, e quatro feridos, dois graves e dois ligeiros, levados para o Hospital de São José, em Lisboa.

Já fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR, igualmente contactada pela Lusa, precisou que a vítima mortal é "um homem, de 36 anos".

Os quatro feridos "também são todos homens", acrescentou a GNR, especificando que os graves "têm 22 e 23 anos" e os ligeiros "22 e 25 anos".

Para o local do despiste, foram mobilizados mais de 20 operacionais, apoiados por 10 veículos, dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), nomeadamente com a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Setúbal.

A investigação relacionada com sinistro está entregue ao Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) de Setúbal da GNR.