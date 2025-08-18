Aníbal Pinto desiste da candidatura à câmara do Porto

18 ago, 2025 - 11:52 • Redação
O advogado Aníbal Pinto anunciou esta segunda-feira a desistência da candidatura à Câmara do Porto pelo Nova Direita, justificando a decisão com a falta de autonomia na constituição das listas eleitorais. O ex-candidato explicou que tinha aceitado avançar apenas com a garantia de independência na definição do programa, das listas e da campanha, mas acusa o partido de tentar interferir nesse processo. A notícia é avançada pelo JN.
Em declarações àquele jornal, Aníbal Pinto sublinhou que continuará a defender os interesses do Porto “antes de qualquer interesse pessoal ou partidário”, reiterando que nunca ambicionou uma carreira política e que se manterá disponível para intervir em prol da cidade com “lealdade e independência”.
Com esta desistência, o número de candidatos à segunda maior autarquia do país fica em 11, entre eles Manuel Pizarro (PS), Pedro Duarte (coligação PSD/CDS/IL) e Filipe Araújo (Fazer à Porto, apoiado pelo PAN). Resta agora saber se o Nova Direita, liderado por Ossanda Líber, apresentará um novo candidato à corrida eleitoral.