Incêndios

Aviões Fire Boss chegam à tarde da Suécia e falta avaliar quando poderão atuar

18 ago, 2025 - 12:54 • Lusa

Os dois aviões Fire Boss, cedidos pela Suécia, vão ajudar no combate às chamas que assolam o país.

Os dois aviões Fire Boss cedidos pela Suécia para ajudar no combate aos incêndios rurais vão chegar a Portugal "durante a tarde do dia de hoje" e só então será avaliado quando poderão atuar, esclareceu a Proteção Civil.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"[Os dois aviões] ainda não chegaram, chegam durante a tarde do dia de hoje", informou num balanço às 12h00 o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, acrescentando que nessa altura será feita uma reunião com a equipa que acompanha os Fire Boss para que se perceba quando poderão atuar.

"Dependerá das horas a que eles chegarem e da questão operacional dos próprios pilotos. Teremos de avaliar, à chegada, juntamente com o "team leader" da equipa que vem com esses Fire Boss, como é que os vamos poder empenhar e o tempo de empenhamento", acrescentou.

A chegada dos aviões foi anunciada na sexta-feira pelo secretário de Estado da Proteção Civil, que na altura adiantou que os aviões deviam começar a operar esta segunda-feira.

