Bombeiro ferido com gravidade na Covilhã encontra-se estabilizado

O acidente ocorreu na aldeia de São Francisco de Assis, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco.

Um bombeiro morreu e outro ficou ferido com gravidade , na sequência de um acidente de viação, com uma viatura operacional, na qual seguiam para um incêndio rural.

"O doente em questão foi operado no domingo [nos Hospitais da Universidade de Coimbra] e está estabilizado", revelou a fonte.

O bombeiro da corporação da Covilhã que no domingo ficou ferido com gravidade num acidente de viação quando ia a caminho de um incêndio rural encontra-se estabilizado, informou fonte da Unidade de Saúde Local (ULS) de Coimbra.

Um bombeiro morreu e quatro ficaram feridos, num a(...)

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro, num contexto de temperaturas elevadas que motivou a declaração da situação de alerta desde 2 de agosto.

No domingo, a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, anunciou que a situação de alerta devido ao risco agravado de incêndio foi prorrogada até às 24h00 de terça-feira.

A situação de alerta, que teve início no dia 2 de agosto, tinha já sido renovada até às 24h00 de domingo, vigorando agora por mais 48 horas.

Os fogos provocaram dois mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, na maioria sem gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual deverão chegar, na segunda-feira, dois aviões Fire Boss para reforço do combate aos incêndios.

Segundo dados oficiais provisórios, até 18 de agosto arderam 185.753 hectares no país, mais do que a área ardida em todo o ano de 2024.