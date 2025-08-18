Menu
Bombeiro ferido com gravidade na Covilhã encontra-se estabilizado

18 ago, 2025 - 13:06 • Lusa

O bombeiro da corporação da Covilhã que no domingo ficou ferido com gravidade num acidente de viação quando ia a caminho de um incêndio rural encontra-se estabilizado, informou fonte da Unidade de Saúde Local (ULS) de Coimbra.

"O doente em questão foi operado no domingo [nos Hospitais da Universidade de Coimbra] e está estabilizado", revelou a fonte.

Um bombeiro morreu e outro ficou ferido com gravidade, na sequência de um acidente de viação, com uma viatura operacional, na qual seguiam para um incêndio rural.

O acidente ocorreu na aldeia de São Francisco de Assis, no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro, num contexto de temperaturas elevadas que motivou a declaração da situação de alerta desde 2 de agosto.

No domingo, a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, anunciou que a situação de alerta devido ao risco agravado de incêndio foi prorrogada até às 24h00 de terça-feira.

A situação de alerta, que teve início no dia 2 de agosto, tinha já sido renovada até às 24h00 de domingo, vigorando agora por mais 48 horas.

Os fogos provocaram dois mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, na maioria sem gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual deverão chegar, na segunda-feira, dois aviões Fire Boss para reforço do combate aos incêndios.

Segundo dados oficiais provisórios, até 18 de agosto arderam 185.753 hectares no país, mais do que a área ardida em todo o ano de 2024.

