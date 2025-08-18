Menu
  • Noticiário das 16h
  • 18 ago, 2025
Buscas por pescador desaparecido na ilha do Pico

18 ago, 2025 - 10:07 • Olímpia Mairos

O homem encontrava-se a praticar a atividade de pesca submarina, não tendo regressado a terra à hora combinada.

As autoridades estão a realizar buscas para encontrar um pescador lúdico, com cerca de 30 anos, que se encontra desaparecido desde a tarde de domingo, depois de alegadamente ter ido praticar a atividade de pesca submarina na Ponta da Ilha, na ilha do Pico.

Em comunicado enviado à Renascença, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) indica que “na sequência de um alerta recebido pelas 19h37, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), foram de imediato iniciadas buscas no local”.

Nas operações de busca, coordenadas pelo capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima da Horta, estão empenhados tripulantes da estação salva-vidas da Horta, elementos do posto da Polícia Marítima de São Roque do Pico, elementos do projeto “SeaWatch", um navio da Marinha Portuguesa, elementos dos bombeiros voluntários das Lajes do Pico e uma equipa de mergulhadores dos bombeiros voluntários da Madalena. Foi ainda empenhada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

De acordo com AMN, o homem encontrava-se a praticar a atividade de pesca submarina, não tendo regressado a terra à hora combinada.

