  • Noticiário das 7h
  • 18 ago, 2025
Colisão faz dois feridos graves e fecha a CREL no Zambujal no sentido Norte-Sul

18 ago, 2025 - 06:38 • Lusa

"Ainda não há ainda previsão" de quando virá a ser desimpedida a CREL, que se encontra "totalmente fechada" neste sentido.

Uma colisão de dois ligeiros na CREL ao quilómetro 23, no sentido Norte-Sul, fez "dois feridos graves" e o trânsito encontra-se fechado no local, junto à zona do Zambujal, Loures, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O acidente foi reportado às 3h42 de hoje, de acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), que dá conta da mobilização de total de 23 operacionais e nove viaturas para o local, perto do Zambujal, Loures, no distrito de Lisboa.

A esta hora "ainda não há ainda previsão" de quando virá a ser desimpedida a CREL, que se encontra "totalmente fechada" nesse sentido, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa.

