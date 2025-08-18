Menu
  Noticiário das 7h
  18 ago, 2025
Descida da temperatura pode dar algum alívio aos incêndios, mas risco mantém-se elevado

18 ago, 2025 - 07:18 • Olímpia Mairos

Em perigo máximo de incêndio rural estão mais de 80 de concelhos do interior Norte e Centro e Algarve. Por causa do tempo quente, o distrito de Faro está sob aviso amarelo até às 18h00.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões do Interior e uma descida da temperatura máxima, sendo acentuada nas regiões do Interior.

Estão previstos também períodos de céu muito nublado, em especial por nuvens altas, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo a partir do fim da manhã e aumentando de nebulosidade no litoral da região Centro no fim do dia.

O vento deverá soprar fraco a moderado de norte/noroeste, temporariamente de oeste/noroeste no interior das regiões Norte e Centro, soprando por vezes forte na faixa costeira ocidental a sul do Cabo da Roca e terras altas, em especial a partir da tarde.

Devido ao tempo quente, o IPMA colocou o distrito de Faro sob aviso amarelo até às 18h00 desta segunda-feira.

De acordo com o IPMA, mais de 80 de concelhos do interior Norte e Centro e Algarve continuam em perigo máximo de incêndio rural.

Em perigo máximo de incêndio estão concelhos dos distritos de Braga, Vila Real, Bragança, Guarda, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro.

Já em perigo muito elevado encontram-se vários concelhos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Portalegre, Castelo Branco, Santarém. Évora, Beja e Faro.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais desde os finais de julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro, num contexto de temperaturas elevadas que motivou a declaração da situação de alerta desde 2 de agosto e que está em vigor até às 24h00 de terça-feira.

