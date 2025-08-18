Dois agentes da PSP acusados de espancarem imigrante até à morte

18 ago, 2025 - 19:37 • Ricardo Vieira
Dois agentes da PSP de Olhão foram acusados pelo Ministério Público (MP) de sequestro, violentas agressões e homicídio de um imigrante marroquino.
De acordo com o Jornal de Notícias, o caso aconteceu a 9 de março. Os polícias, de 47 e 55 anos, são acusados de homicídio agravado e sequestro de dois imigrantes, um dos quais acabou por morrer no hospital na sequência de agressões.
Depois de distúrbios em dois supermercados naquele dia, os dois suspeitos foram algemados, colocados num carro patrulha e levados para um local isolado.
Um dos marroquinos terá adormecido e foi abandonado num caminho rural, enquanto o outro, identificado como Aissa Ait Aissa, de 30 anos, foi levado para um local ermo, onde terá sido agredido com várias pancadas na zona da cabeça.
Aissa Ait Aissa acabou por morrer 19 dias depois das agressões, a 28 de março, após internamento nos cuidados intensivos do Hospital de Faro.
Os dois agentes da PSP, de 47 e 55 anos, encontram-se suspensos de funções.
O advogado dos dois imigrantes, Bruno Mota, vai pedir a abertura de instrução do processo, para tentar incluir na acusação os crimes de abuso de poder e omissão de auxílio, adianta o Jornal de Notícias.