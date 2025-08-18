"Estamos todos muito esgotados." PM mantém confiança no dispositivo de combate aos fogos

O Governo mantém confiança total no dispositivo de combate aos incêndios num momento em que se vivem "24 horas como não há registo", disse, esta segunda-feira, o primeiro-ministro. "Estamos todos muito esgotados", disse Luís Montenegro aos jornalistas, dizendo que se têm vivido "dias e dias de sofrimento". Além disso, o primeiro-ministro considerou que "as populações têm sido heroicas" na forma como têm feito frente às chamas. "Está a ser dado o máximo por muita gente", disse Montenegro. Sobre o timing em que foi ativado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil — e que tem sido alvo de críticas —, o chefe de Governo disse que o seu trabalho irá "ser escrutinado" e será à priori que se irá perceber se deveria ter sido ativado mais cedo, ou não. De resto, defendeu que as decisões neste campo são tomadas com base em "critérios técnicos e operacionais".

O primeiro-ministro falava na sede da Proteção Civil, onde se dirigiu para acompanhar o ponto da situação feito pelo comandante nacional ao meio-dia desta segunda-feira. Já na sexta-feira, Luís Montenegro, ao lado do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, tinha estado na Proteção Civil para se inteirar da situação. Há operacionais a serem chamados a "vários locais ao mesmo tempo"

Relembrando que há uma cadeia de comando que procura dar resposta a todas as ocorrências, Montenegro frisou que há operacionais a serem chamados a "vários locais, ao mesmo tempo", muitos não conseguindo sequer cumprir os tempos de descanso e que, também por isso, merecem a "compreensão e o respeito de todos". O primeiro-ministro parecia querer responder assim às muitas críticas feitas por autarcas que dizem não ter apoio suficiente no terreno para combater os incêndios. Montenegro recordou ainda um dos dados apontados pelo comandante nacional da Proteção Civil no briefing feito antes do encontro entre os dois. "Mais de 90% das ocorrências têm sucesso no chamado ataque inicial." Apesar de muita gente estar sob pressão, disse o primeiro-ministro, e de haver uma parte do dispositivo mobilizado para os cenários mais complexos, "há muita outra componente que tem evitado muitos outros incêndios que, se não fossem atacados com esta prontidão nos primeiros 90 minutos, poderiam ter uma propagação igual, ou pior, do que aqueles que hoje nos preocupam mais".