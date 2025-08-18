Fogo da Covilhã está a "querer entrar" em Unhais da Serra

O incêndio que está a lavrar na Covilhã continua a gerar muita preocupação e está a querer entrar em Unhais da Serra, informou o presidente da Câmara.

Em declarações à agência Lusa, pelas 18h10, o presidente do município da Covilhã, Vitor Pereira, disse estar "muito preocupado e aflito" com a situação que se vive no concelho.

"Já não há palavras para caracterizar isto. Temos o fogo a lavrar e a querer entrar em Unhais da Serra. Também anda no Barco, Ourondo, Casegas, São Jorge da Beira, Grade. Já não tenho adjetivos", desabafou.

Vitor Pereira encontrava-se no Quartel dos Bombeiros da Covilhã, à espera da chegada do corpo de Daniel Agrelo, o bombeiro que morreu no domingo, num acidente de viação quando se deslocava para um incêndio rural e cujo velório decorre hoje, a partir das 18h30, nas instalações dos voluntários da Covilhã.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro, num contexto de temperaturas elevadas que motivou a declaração da situação de alerta desde 2 de agosto.

Os fogos provocaram dois mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, na maioria sem gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual deverão chegar, na segunda-feira, dois aviões Fire Boss para reforço do combate aos incêndios.

Segundo dados oficiais provisórios, até 17 de agosto arderam 172 mil hectares no país, mais do que a área ardida em todo o ano de 2024.