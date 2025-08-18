Menu
  • Noticiário das 7h
  • 18 ago, 2025
"Fora de controlo". Covilhã lança novo alerta à população

18 ago, 2025 - 07:19 • Redação com Lusa

"Os meios são manifestamente insuficientes para acorrer a todas as necessidades e o dispositivo no terreno terá de ter como prioridade defender pessoas e habitações", diz autarquia.

A Câmara da Covilhã lançou esta segunda-feira um novo alerta às freguesias afetadas pelo incêndio que começou no Piódão, aconselhando a população a ficar em local seguro face à gravidade das frentes de fogo, que já entrou no concelho do Fundão.

"Face à extensão e gravidade da situação que se vive no concelho, a Câmara Municipal da Covilhã vem informar que o incêndio está fora de controlo, estando desenvolver-se numa área muito extensa e a partir de duas frentes (Erada e São Jorge da Beira), pelo que se apela a toda a população para que se proteja", alerta a autarquia na rede social Facebook.

Na nota, o município alerta que perante a "violência e rapidez das chamas, os meios são manifestamente insuficientes para acorrer a todas as necessidades e o dispositivo no terreno terá de ter como prioridade defender pessoas e habitações".

"As populações de todas as freguesias afetadas, com especial atenção para a zona sul do concelho, devem procurar garantir a sua segurança, evitando qualquer comportamento que as possa colocar em risco", é dito, numa comunicação onde se pede que "todas as pessoas se mantenham em zonas seguras", "adotem comportamentos de autoproteção" e que "sigam as indicações das autoridades no terreno".

O incêndio que começou na madrugada de quarta-feira, em Piódão (Arganil), estendeu-se, depois, aos concelhos de Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra, também do distrito de Coimbra, bem como a Seia (Guarda) e Covilhã (Castelo Branco).

