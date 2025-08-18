Funeral de antigo autarca que morreu em fogo na Guarda realiza-se terça-feira

O funeral de Carlos Dâmaso, ex-autarca da Junta de Freguesia de Vila Franca do Deão, no concelho da Guarda, que morreu na sexta-feira, ao combater um incêndio, está marcado para as 17h30 de terça-feira, naquela localidade.

Carlos Dâmaso, de 43 anos, é a primeira vítima mortal dos incêndios deste ano, e morreu enquanto combatia o fogo que deflagrou na aldeia vizinha de Pêra do Moço e avançava em direção a Vila Franca do Deão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O corpo carbonizado do empresário agrícola foi encontrado ao final da manhã de sexta-feira, numa das suas propriedades, junto à sua terra natal.

Carlos Dâmaso presidiu à Junta de Freguesia de Vila Franca do Deão, no município da Guarda, durante 12 anos, tendo sido eleito pelo PS, e era novamente candidato à freguesia local nas autárquicas de 12 de outubro, mas desta vez pela coligação PG-PELA Guarda - NC/PPM, do atual presidente da Câmara, Sérgio Costa.

Era casado e deixa uma filha de 11 anos.

O corpo vai estar em câmara ardente a partir das 14h00 de terça-feira na igreja de Vila Franca do Deão.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou já "sentidas condolências" pela morte de Carlos Dâmaso ao presidente da Câmara Guarda, Sérgio Costa, solicitando que as transmitisse à família.

Também o Governo, através do secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, lamentou a morte do ex-autarca de Vila Franca do Deão e enviou condolências à família.

Do incêndio resultou ainda um ferido grave, que foi transportado para a Unidade de Queimados da Unidade Local de Saúde (ULS) Universitária de Coimbra, onde ainda se encontra com "prognóstico reservado", disse à agência Lusa fonte da unidade de saúde.

Diogo Cecílio é enfermeiro no Hospital Sousa Martins, na Guarda, e sofreu queimaduras graves quando auxiliava os populares no combate às chamas em Vila Franca do Deão.

Numa nota publicada no site da Ordem dos Enfermeiros, o bastonário Luís Filipe Barreira manifestou solidariedade para com Diogo Cecílio.

"Sabemos que o colega está estável e internado na Unidade de Queimados da ULS de Coimbra, onde está a ser devidamente acompanhado. A nossa primeira palavra é para ele e para a sua família: estamos convosco", lê-se na nota de solidariedade.

O incêndio começou pelas 10h44 de sexta-feira e alastrou aos concelhos de Trancoso e Pinhel.

A ocorrência entrou, hoje, em fase de resolução, segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).