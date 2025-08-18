Menu
Incêndio da Covilhã: “Situação desesperante, um autêntico inferno”, diz autarca

18 ago, 2025 - 10:27 • Olímpia Mairos , João Cunha

A situação agravou-se e o fogo está fora de controlo. Autarca pede reforço de meios e maior coordenação.

A+ / A-

A situação é desesperante na Covilhã face ao descontrolo das chamas e à falta de meios para as combater.

O presidente da Câmara lançou um novo alerta às freguesias afetadas pelo incêndio que começou no Piódão e aconselha a população a ficar em local seguro face à gravidade das frentes de fogo, que já entrou no concelho do Fundão.

À Renascença, Vítor Pereira descreve uma situação desesperante.

“É uma situação desesperante, é uma situação completamente inaudita, um autêntico inferno”, diz o autarca, acrescentando que “as chamas estavam completamente, completamente descontroladas, não havia bombeiro, não havia ninguém que conseguisse fazer dominar a força daquelas chamas”.

O autarca garante que nem em 2017 o incêndio tomou estas proporções, e pede reforço de meios.

“Pedir o que é aquilo que tenho de pedir, reforço de meios, porventura maior coordenação, se é possível coordenar ainda melhor ou mais esta situação, é um estado calamitoso. Isto é uma autêntica calamidade, nunca vi, nem sequer tem paralelo com 2017”, remata.

Segundo o autarca, algumas casas foram consumidas pelas chamas, mas nenhuma era de primeira habitação.

O incêndio que começou na madrugada de quarta-feira, em Piódão (Arganil), estendeu-se, depois, aos concelhos de Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra, também do distrito de Coimbra, bem como a Seia (Guarda) e Covilhã (Castelo Branco).

