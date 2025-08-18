Incêndio destrói pelo menos quatro casas em Oliveira do Hospital

O incêndio que atingiu o concelho de Oliveira do Hospital destruiu pelo menos quatro habitações, atingiu várias explorações agropecuárias e consumiu cerca de cinco mil hectares, disse esta segunda-feira o presidente da Câmara, José Francisco Rolo. "Temos duas habitações completamente destruídas na freguesia de Avô e duas parcialmente destruídas, uma na freguesia de Vila Pouca da Beira e outra na Aldeia das Dez", lamentou. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações à agência Lusa, o autarca sublinhou que o levantamento dos danos e prejuízos ainda está a ser feito no terreno, e disse já ter conhecimento de que várias explorações agrícolas foram atingidas. "Temos outras situações de pessoas que perderam os seus anexos agrícolas e alfaias agrícolas. Os prados estão destruídos, há perda de charcas e reservas de água para animais", acrescentou. De acordo com José Francisco Rolo, o município está a trabalhar em três frentes, sendo a primeira a da segurança, que está a ser coordenada pelo Gabinete de Proteção Civil para verificar as condições de segurança no terreno. "Estamos a falar de verificar a absorção de estradas municipais, cablagens rebentadas, riscos de queda de árvores, riscos de derrocadas e deslizamentos de terras", concretizou.

A par da segurança, decorre em paralelo a avaliação do bem-estar psicológico das pessoas, bem como o levantamento das suas perdas materiais. "Envolvemos aqui os senhores presidentes de junta, com a coordenação do Gabinete de Ação Social. Faremos o levantamento dos danos e prejuízos, freguesia a freguesia, para saber e responder às necessidades", informou. À Lusa, o autarca indicou ainda que entre as freguesias mais afetadas pelas chamas estão a Aldeia das Dez, Avô, Santo Ovaia e Vila Pouca da Beira, Alvoco das Várzeas, Penalva de Alva e São Sebastião da Feira, Lourosa e Nogueira do Cravo (Vendas de Galizes e Vilela). "Por estimativa e que ainda está a ser atualizada, pensamos que tenham ardido cinco mil hectares", referiu. O concelho de Oliveira do Hospital tem 88 localidades distribuídas por 16 freguesias ou uniões de freguesias. Uma das frentes do incêndio de Arganil, que eclodiu na freguesia do Piódão, avançou na quarta-feira para Oliveira do Hospital. Na altura, o autarca falou em "caos" e falta de meios.

