Incêndio em Leiria: Restabelecida circulação na EN113

A circulação na Estrada Nacional (EN) 113 foi restabelecida esta segunda-feira pelas 22h30, após ter sido cortada na sequência de um incêndio que deflagrou no concelho de Leiria, adiantou à Lusa fonte da GNR.

O alerta para o fogo em Vale Sumo, na União de Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça, no concelho de Leiria, foi dado pelas 13h03.

O incêndio chegou a ter uma frente ativa numa zona de mato e obrigou ao corte da EN113, em ambos os sentidos, entre os Olivais e a Quinta da Sardinha.

De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 22:35 estavam no local 69 operacionais, apoiados por 19 viaturas.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro, num contexto de temperaturas elevadas que motivou a declaração da situação de alerta desde 2 de agosto.

Os fogos provocaram dois mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, na maioria sem gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Segundo dados oficiais provisórios, até 17 de agosto arderam 172 mil hectares no país, mais do que a área ardida em todo o ano de 2024.